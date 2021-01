Altdeus: Beyond Chronos erscheint auch für Steam und PlayStation VR

Altdeus: Beyond Chronos wird breiter zugänglich. Die VR-Visual-Novel wird am 19. Februar 2021 für PC-Steam erscheinen und am 15. April 2021 weltweit für PlayStation VR. Die PlayStation-VR-Version erscheint in Japan auch physisch. Das gab Entwickler MyDearest bekannt.

Schon seit Dezember 2020 ist Altdeus: Beyond Chronos für Oculus Quest und Rift erhältlich. Schon diese Version bietet neben japanischer und englischer Sprachausgabe auch deutsche Untertitel. Man kann wohl davon ausgehen, dass dies auch bei der neuen Steam- und PS-VR-Version der Fall ist.

Von tödlichen Kreaturen namens Meteora gejagt, sucht die Menschheit Zuflucht in den unterirdischen Bunkern des postapokalyptischen Shibuya. Die Hoffnung ruht auf Chloe, einer genetisch getunten Soldatin, die nicht nur das Leid der Menschen beenden kann, sondern auch auf der Suche nach Rache ist. Die Meteora haben ihre einzige Freundin mitgenommen.

Seht nachfolgend einen älteren Trailer zu Altdeus: Beyond Chronos. Ihr hört darin den Theme-Song „DESIRE“ von ASCA und „Save the World“, komponiert von Kuniyuki Takahashi.

via Gematsu, Bildmaterial: Altdeus: Beyond Chronos, MyDearest