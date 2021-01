Die Pforten öffnen sich bald: New Pokémon Snap zeigt sich mit neuem TV-Spot

The Pokémon Company zeigt in Japan derzeit einen neuen TV-Spot zu New Pokémon Snap, der zwar naturgemäß nur wenig Spielmaterial zeigt, aber bei Pokémon-Fans trotzdem ein wohliges Kribbeln auslösen dürfte. Immerhin freuen sich sehr viele Trainer über die lange überfällige Wiederbelebung der Snap-Marke.

Im TV-Spot seht ihr übrigens die japanische Youtuberin Fuwa-chan sowie den beliebten Schauspieler Kokoro Terada, die euch buchstäblich die Pforte ins magische Pokémon-Snap-Reich öffnen. New Pokémon Snap wird am 30. April 2021 erscheinen. Ihr trefft natürlich auf zahlreiche Pokémon in ihren natürlichen Lebensbereichen.

New Pokémon Snap ist das erste neue „Snap“ seit Pokémon Snap vor etwa 20 Jahren für Nintendo 64. Damals gab es nur 151 Pokémon, inzwischen sind es fast 900. Schon damals schaffte es nur etwa die Hälfte der Pokémon ins Spiel. Mal sehen, wie es mit New Pokémon Snap wird. Was wir uns von dem neuen Spiel erwarten, hat Robert schon vor Monaten in einer Kolumne festgehalten.

