XSEED blickt zurück auf das Jahr 2020 und deutet unangekündigte neue Projekte an

US-Publisher XSEED hat mit einem neuen Video zurück auf das Jahr 2020 geblickt. Man ist stolz auf Spiele wie Sakuna: Of Rice and Ruin, Granblue Fantasy: Versus und Story of Seasons: Friends of Mineral Town.

Aber auch Kandagawa Jet Girls, Uppers oder No More Heroes gingen auf das Konto von XSEED. Und es wäre nicht XSEED, wenn es nicht auf einen Ausblick auf das kommende Jahr gäbe. Für das neue Jahr plant man endlich die Veröffentlichung des schon lange angekündigten Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed. Auch das Shop-RPG Potionomics soll für PCs erscheinen, ebenso wie Story of Seasons: Pioneers of Olive Town* für Nintendo Switch. Und dann ist da natürlich noch Rune Factory 5.

Auf mysteriöse Silhouetten müssen wir in diesem Jahr verzichten. Stattdessen gibt es ziemlich (un)eindeutig zwei weitere Spiele, die lediglich mit Fragezeichen markiert sind. Zwei unangekündigte Lokalisierungen also, davon kann man wohl ausgehen. Auf was wir uns wohl freuen dürfen?

Bildmaterial: XSEED Games