Sonntagsfrage: Eure Tops und Flops aus dem Spielejahr 2020?

Ein seltsames Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Noch zu Beginn des Jahres freute sich die Videospielwelt auf Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED. Nach der Veröffentlichung ist das Spiel zwar ein großer Verkaufserfolg, wird aber anders in die Geschichte eingehen als geplant. Trotz mehrerer Verschiebungen laufen die Konsolenversionen nicht sonderlich gut. Darüber hinaus steht das Entwicklerstudio in vielen anderen Bereichen – z. B. in Bezug auf Crunch – in der Kritik.

Und apropos Verschiebungen. Dieses Jahr wurde so gut wie jedes Spiel verschoben. Grund dafür ist die anhaltende COVID-19-Pandemie. Diese sorgte auch in der Videospielbranche für großes Umdenken. EntwicklerInnen, die plötzlich von zu Hause arbeiten mussten, Lieferketten, die durch Lockdowns unterbrochen wurden, und Veranstaltungen, die abgesagt wurden. Alles musste irgendwie online stattfinden.

Das sorgte immerhin für einen interessanten E3-Sommer-Ersatz. Geoff Keighley startete mit seinem Summer Game Fest 2020 unterschiedliche Streams und versorgte die Branche mal mehr, mal weniger mit wichtigen Gaming-News. Ihm folgten sehr viele unterschiedliche Angebote von diversen Publishern, Entwicklerstudios und StreamerInnen. Zwar gab es die ganzen Informationen nicht mehr gesammelt an einem Ort, eine interessante Erfahrung war es jedoch allemal.

Zudem lag die Videospielbranche nicht komplett flach. Bereits zu Beginn des Jahres erschienen ein paar sehr gute Spiele. Darunter befanden sich zum Beispiel Dragon Ball Z: Kakarot, Yakuza 5 Remastered, Nioh 2 und Persona 5 Royal. Nicht zu vergessen Animal Crossing: New Horizons, welches viele durch den ersten Lockdown brachte und darüber hinaus. Im April erschien dann das langersehnte Final Fantasy VII Remake von Square Enix. Ein Spiel, das durchaus auch polarisierte.

Während des Sommers durften sich Switch-BesitzerInnen auf die „Definitive Edition“ von Xenoblade Chronicles freuen. Getoppt wurde dies nur noch von den letzten beiden Highlights für PlayStation 4: The Last of Us Part II und Ghost of Tsushima. So richtig trumpften Sony und Microsoft jedoch erst am Ende des Jahres auf. Mit zwei neuen Heimkonsolen in jeweils zwei Varianten sorgten sie dafür, dass fast alle Online-Shops ihre Downzeiten hatten. Eine neue Konsolengeneration ist eben immer aufregend.

So schlecht war das Jahr aus dieser Sicht betrachtet also doch nicht. Daher nun die Frage an euch:

Was sind eure Tops und Flops aus dem Spielejahr 2020?