Der Protagonist von NieR Replicant wird zum knuffigen Nendoroid

Mit NieR Replicant ver. 1.22474487139 kehrt der Geheimtipp von 2010 kommendes Jahr in revitalisierter Form zurück. Grund genug für die Good Smile Company, dem jungen Protagonisten des Titels einen eigenen Nendoroid zu spendieren.

Die Figur soll zum Mai 2021 in Japan verfügbar werden, Nordamerika wird im Juni 2021 beliefert. Vorbestellungen sind via „Good Smile“-Onlineshop ab sofort und einschließlich bis zum 3. Februar 2021 zum Preis von 62,99 US-Dollar möglich.

Wie üblich kommt auch dieser Nendoroid dabei mit allerhand Möglichkeiten zur Individualisierung daher. Mit inbegriffen sind etwa alternative Gesichtsausdrücke und verschiedene Waffen. Aber auch das Grimoire Weiss, das sich nach Belieben öffnen und schließen lässt.

Zuletzt widmete Good Smile Company unter anderem dem verrückten Wirbelwind Crash Bandicoot und der taffen Kult-Hexe Bayonetta einen Nendoroid. Aber auch Hatsune Miku, die dafür in ein knuffiges Agumon-Kostüm schlüpfte, wurde bedacht. Ferner freut sich auch Iori Fuyusaka, eine Protagonistin aus 13 Sentinels: Aegis Rim, über eine eigene Miniatur-Version.

NieR Replicant ver.1.22474487139… erscheint hierzulande am 23. April 2021 für PlayStation 4 und Xbox One. Am gleichen Tag folgt dann auch die PC-Version via Steam. Die Handelsversion könnt ihr euch schon vorbestellen*. Eine Collector’s Edition gibts exklusiv im Square-Enix-Store.

Bildmaterial: Good Smile Company / Square Enix