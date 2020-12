Perfect Dark von Microsoft-Studio The Initiative angekündigt

Das neue Xbox-Studio The Initiative arbeitet an einem neuen Spiel im Universum von Perfect Dark. Das kursierte schon seit Monaten durch die Gerüchteküchen und seit The Game Awards 2020 heute Nacht ist es offiziell. Microsoft und The Initiative präsentierten zur Ankündigung einen ersten Trailer und ein Video-Entwicklerinterview. Perfect Dark soll für Xbox Series und PCs erscheinen.

Perfect Dark erlangte auf N64 Berühmtheit

Das letzte Spiel der überschaubaren Rare-Serie erschien 2005 mit Perfect Dark Zero, zuvor erlangte Perfect Dark vor allem mit dem N64-Ableger Berühmtheit und Beliebtheit. Rare gehört schon seit vielen Jahren zu Microsoft. The Initiative ist ein brandneues Studio der Microsoft Game Studios und wurde 2018 gegründet.

Bildmaterial: Perfect Dark, Microsoft, The Initiative