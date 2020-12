No More Heroes: ESRB unterzieht Spiele für PCs einer Alterseinstufung

Ähnlich der USK prüft die ESRB in den USA kommende Videospiele auf die Eignung für Kinder und Jugendliche. Nach den neusten Prüfungsangaben wurde eine PC-Version von No More Heroes und No More Heroes 2: Desperate Struggle getestet. Es hat also den Anschein, als könnten die beiden Spiele in nächster Zeit für PCs angekündigt werden.

Bereits am 28. Oktober erschienen die ersten beiden Teile von No More Heroes für Nintendo Switch. Bevor im nächsten Jahr der dritte Teil erscheint, sicherlich ein guter Grund noch einmal reinzuschauen. Wie sich die beiden Teile auf der Hybridkonsole schlagen, erfahrt ihr in unserem Test!

Der Switch-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: No More Heroes / No More Heroes 2: Desperate Struggle, Marvelous / Grasshopper Manufacture