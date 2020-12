Nekopara Vol. 4 erscheint am 22. Dezember für Switch und PS4

Publisher CFK macht zuverlässig weiter mit den Portierungen der Nekopara-Spiele für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Am 22. Dezember wird nun die Veröffentlichung von Nekopara Vol. 4 für die genannten beiden Plattformen in Japan erfolgen. Vermutlich wird das Spiel am gleichen Tag auch in den westlichen Stores landen. Für PC-Steam erschien Nekopara Vol. 4 erst vor wenigen Tagen am 26. November 2020.

Auch diesmal dreht sich wieder alles um Kashou Minaduki und seine Konditorei „La Soleil“. Trotz der enormen Popularität und des Erfolgs missbilligt ihr Vater diese Arbeit weiterhin. Shigure sieht die Sorgen von Kashou und schlägt ein wenig Abwechslung vor. Ein Ausflug zu den heißen Quellen gemeinsam mit Chocola, Vanilla und den anderen Catpanions.

via Gematsu, Bildmaterial: Nekopara Vol. 4, CFK, Neko Works