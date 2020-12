Google-Suchbegriffe 2020: Diese Games wurden am meisten gesucht

Google hat auch in diesem Jahr seine Jahresstatistik veröffentlicht und auch in diesem Jahr ist sie wieder sehr interessant. Das Coronavirus beherrscht nicht nur das Geschehen und unser aller Leben zur Zeit, sondern natürlich auch Googles Hitlisten. In Deutschland war es wenig überraschend der am meisten gesuchte Begriff in diesem Jahr. Dahinter landet die „US Wahl“ und mit „PS5“ gibt es in den Gesamtcharts für Deutschland sogar einen Gamingbegriff.

Für Videospiele gibt es auch eine Einzelauswertung, und die ist natürlich für uns auch interessant. Noch könnt ihr eure Tipps abgeben! Welches ist wohl das meistgesuchte Spiel des Jahres in Deutschland? Cyberpunk 2077? Ist nicht mal in den Top 10. Among Us, ein Indie-Hit von 2018, ist der meistgesuchte Titel des Jahres. Und so sehen die Top 10 aus:

Among Us Valorant FIFA 21 Assassin’s Creed Valhalla Genshin Impact Fall Guys: Ultimate Knockout Animal Crossing: New Horizons Ghost of Tsushima Fortnite The Last of Us Part 2

via GamesWirtschaft