Nayuta no Kiseki wird im Sommer 2021 für PlayStation 4 neu aufgelegt

Falcom hat auch noch ein wenig im eigenen Archiv gewühlt und ist dabei auf Nayuta no Kiseki gestoßen. Das Action-RPG wird als Nayuta no Kiseki Kai im Sommer 2021 in Japan für PlayStation 4 neu aufgelegt. In Japan erschien der Titel ursprünglich im Juli 2012 für PSP, im Westen erschien er jedoch nie. Nayuta no Kiseki führt „The Legend of Heroes“ nicht als Titel-Zusatz, denn es gibt keine Verbindungen zu anderen Ablegern der Reihe. Dennoch gilt es als Trails-Spiel.

Die neue PlayStation-4-Version soll neben HD-Grafik auch Anpassungen an der Benutzeroberfläche sowie neue Event-Cutscenes bieten.

Ein alter Trailer zur PSP-Version

via Gematsu, Bildmaterial: Nayuta no Kiseki (PSP-Version), Falcom