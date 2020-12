LoverPretend: Die Otome-Visual-Novel präsentiert sich mit Eröffnungsfilm und Debüt-Trailer

Mit LoverPretend hat Idea Factory bereits die nächste Otome-Visual-Novel in den Startlöchern. Der Titel soll am 25. März 2021 für Nintendo Switch in Japan erscheinen. Neben dem Eröffnungsfilm veröffentlichte der Publisher nun den Debüt-Trailer zum Spiel.

LoverPretend handelt von der allein lebenden Chiyuki, die ihre gesamte Zeit mit dem Studium und ihrem Teilzeitjob zubringt. Zwei Träume treiben sie dabei an: Ihren Vater zu finden, den sie nie traf, und den Traum ihrer Mutter zu verwirklichen, Drehbuchautorin zu werden. Auf der Suche nach Informationen, verstrickt sich Chiyuki in eine Serie von Ereignissen und landet in der Rolle eines Drehbuches, bei dessen Entstehung ihre Mutter einst assistierte. Und natürlich darf es dabei an allerlei (echter und falscher) Romantik nicht fehlen.

Debüt-Trailer und Eröffnungsfilm zu LoverPretend:

Der Debüt-Trailer:

Der Eröffnungsfilm:

via Gematsu, Bildmaterial: LoverPretend, Idea Factory, Design Factory / Otomate