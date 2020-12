JPGAMES.DE: Sebs Spiele des Jahres 2020

Platz 2: Astro’s Playroom



Ich habe so viele Fragen zu diesem Spiel: Wessen Idee war das? Wie war das möglich mit all den Anspielungen und Marken, die bei weitem nicht allein Sony gehören? Wieso ist dieses Spiel kostenlos? Wann gibt es mehr davon? Wo kann ich den Soundtrack kaufen?!

Zugegeben: Ich kann mir schon einige Fragen selbst beantworten, aber es ist schon verrückt, wie hier alles perfekt zusammenkommt und harmoniert. Die angesprochene Musik, die Nostalgie, der Charme, die mitunter fordernden Level, aber natürlich auch vor allem die tollen Rumble-Einlagen oder Trigger-Eigenschaften, die demonstrieren, was dieser DualSense nun alles kann. Es rumpelt und pumpelt schon sehr viel und auch ganz ehrlich: Man gewöhnt sich an manches sehr schnell und der Zauber verfliegt scheinbar. Doch dann kommt plötzlich Regen und die Augen blitzen auf, dann wird daraus Hagel und man nickt Team Asobi im Geiste zu und schließlich dreht man ein paar Runden mit Schlittschuhen im Kreis und weiß: Das ist dieses Next-Gen, von dem alle reden.