Das war… Kalenderwoche 52/2020

Auch über Weihnachten haben wir euch weiter mit News versorgt. Neben kurzen Blicken ins neue Jahr mit Final Fantasy gab es auch schlechte Nachrichten zu Gal*Gun sowie Neuigkeiten zu den Falcom-Marken Trails und Ys. Auch sonst gab es noch einige Ankündigungen und viele Videos. Ganz zum Schluss findet ihr dann noch unsere beiden neuen Reviews sowie die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Auf das neue Jahr vorausgeschaut hat man bei Square Enix. So will uns Naoki Yoshida zu Final Fantasy XVI (PS5) überraschen und Yoshinori Kitase ließ uns wissen, dass die Welt aus Final Fantasy VII Remake (PS4) gerade erst ihren Anfang gefunden hat.

Einen Dämpfer mussten alle Fans von Gal*Gun Returns (Switch, PC) verkraften, denn die Xbox-Version wurde eingestampft, weil es Probleme mit Microsoft gab. Dieser Schritt erfolgte einen Monat vor der geplanten Veröffentlichung. Kurz vor Weihnachten zeigte man zudem einen Trailer zur Neuauflage.

Noch recht frisch ist die Ankündigung von The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, welches von Falcom entwickelt wird. Ein Artwork zeigt uns inzwischen immerhin den Protagonisten und die Heldin aus dem Spiel. Auch zu Ys, der anderen großen Falcom-Marke, gab es eine Ankündigung. So wird Ys VI: The Ark of Napishtim in Japan für Smartphones umgesetzt.

Eine der umsatzstärksten Gaming-Marken ist Dungeon Fighter Online, Arc System Works und Eighting entwickeln mit DNF Duel nun ein Fighting-Game zum Universum. Neu enthüllt wurde auch Fuuraiki 4 (PS4, Switch), darin wird man die Präfektur Gifu bereisen und Mädchen kennenlernen können. Dank Playism schafft es Gnosia (Switch) in den Westen und das Otome Bustafellows (Switch, PC) erscheint hierzulande durch PQube. Neben Romanzen geht es dabei um Morde, Zeitreisen und zwielichtige Gestalten. Den Beta-Start datierte Sega zu Phantasy Star Online 2 (Xbox Series, Xbox One, PC), dazu gibt es den Eröffnungsfilm und weiteres Gameplay-Material zu sehen. Ebenfalls unter anderem das Opening wurde zu LoverPretend (Switch) veröffentlicht.

In das magische Königreich Wiswald konnten wir aus Bravely Default II (Switch) eintauchen, während uns aus Disgaea 6: Defiance of Destiny (PS4, Switch) die Gameplay-Systeme erklärt wurden. Einen Übersichtstrailer könnt ihr euch zudem für Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne (PS4, Switch, PC) ansehen. Die letzten vier Waffenklassen wurden aus Monster Hunter Rise (Switch) mit Großschwert und Morph-Axt sowie Energieklinge und Jagdhorn vorgestellt. Neue Einblicke gab es auch in Balan Wonderworld (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, Xbox One, PC) mit Haoyu Chang aus Kapitel 4, Sana Hudson aus Kapitel 5 und Cass Milligan aus Kapitel 6. Den zweiten Trailer ansehen könnt ihr euch außerdem zu Maglam Lord (PS4, Switch).

Einen ersten Eindruck gewinnen konnten wir vom fordernden Spielprinzip aus Ghosts ‘n Goblins Resurrection (Switch). Level-5 gewährte wieder einmal tiefere Einblicke in Megaton Musashi (PS4, PS5, Switch) und einige der Spezialangriffe stellten uns die Macher von Earth Defense Force: World Brothers (PS4, Switch) vor. Erneut datiert und zwar auf den 18. März 2021 wurde Jack Jeanne (Switch), auch zum kommenden Adventure Buddy Mission: BOND (Switch) gibt es einen neuen Trailer. Auch NieR Re[in]carnation (Mobil) hat mit dem 18. Februar nun ein Datum und startet mit einer Automata-Kollaboration, während The Alliance Alive HD Remastered in Japan auf Mobilgeräte portiert wird.

In aller Kürze präsentierte sich in den letzten Tagen auch Sumire (Switch, PC). Überraschend für Nintendo Switch veröffentlicht wurde der Klassiker Fatal Fury: First Contact und die Switch-Umsetzung von Sky: Children of the Light zeigte sich in einem neuen Trailer. Ab sofort könnt ihr in Genshin Impact (PS4, PC, Mobil) zudem ein neues, frostiges Gebiet erkunden. Mit Super Baby 2 und Gogeta SS4 stehen die nächsten beiden Kämpfer aus Dragon Ball FighterZ (PS4, Switch, Xbox One, PC) fest, ebenfalls in einem Video zeigte sich Yoruichi Shihōin aus Jump Force (PS4, Switch, Xbox One, PC). In einem Jahresrückblicksvideo hat es sich XSEED zudem nicht nehmen lassen, auch auf das kommende Jahr neugierig zu machen.

Damit sind wir schon bei den neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Gleich durch zwei Rollenspiele trommeln könnt ihr euch mit dem Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack (Switch) (zum Testbericht). Die RPG-Elemente überzeugen dabei aber nicht so richtig, das Rhythmus-Gameplay ist jedoch altbekannt und bewährt. Aus Super Smash Bros. Ultimate (Switch) haben wir uns zudem Sephiroth genau angesehen.

In der aktuellen Sonntagsfrage bietet sich ein Blick zurück natürlich an. Trotz globaler Corona-Krise sind viele Spiele veröffentlicht worden. Was sind eure Tops und Flops des Spielejahres 2020?