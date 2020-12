Halo Infinite soll im Herbst 2021 erscheinen

Exklusivtitel zum Launch einer neuen Konsolengeneration sind zwar schön, aber auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Aussicht, dass die Spiele irgendwann kommt und dann auch überzeugen. So gesehen war die Verschiebung von Halo Infinite für Microsoft zwar ärgerlich, auf lange Sicht jedoch verschmerzbar. Nun wissen wir auch in etwa, wie lange diese Sicht sein muss.

Halo Infinte soll nämlich im Herbst 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One sowie PCs erscheinen. Diesen Zeitraum nannten die Macher in einem Blog-Post. Darin gibt es auch ein ausführliches Update zum Entwicklungsstand und den künftigen Plänen.

Große Pläne brauchen Zeit

Im August begründete man die Verschiebung mit der Vision, „das beste Halo-Spiel aller Zeiten zu bieten und gleichzeitig das Wohlbefinden des Teams in Einklang zu bringen“. Nun gibt man sich dafür etwa ein Jahr mehr Zeit. Halo-Fans müssen sich also in Geduld üben.

Wenn alle Hoffnung verloren ist und das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht, ist Master Chief bereit, sich dem grausamsten Feind zu stellen, dem er jemals begegnet ist. Wage den Neuanfang und schlüpfe in die Rüstung des größten Helden, den die Menschheit je gesehen hat. Erlebe ein episches Abenteuer und entdecke die ganze Welt des Halo-Rings.

Bildmaterial: Halo Infinite, Microsoft / 343 Industries