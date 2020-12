Finding Paradise folgt To the Moon im Frühjahr 2021 auf Nintendo Switch

Mit To the Moon hat Entwickler Freebird Games viele Herzen erobert. Finding Paradise setzte später die Geschichte fort, ist bislang aber nur für PCs erhältlich. Wie schon To the Moon, das derzeit übrigens für 8,39 Euro im Angebot ist, findet nun auch Finding Paradise seinen Weg auf Nintendo Switch.

Dr. Rosalene und Dr. Watts haben eine eigenartige Aufgabe: Sie geben ihren Patienten eine Chance auf ein brandneues Leben, um ganz von vorn anzufangen… allerdings nur in deren Köpfen. Da dies ein dramatischer Eingriff ist, ist dieses neue Leben das Letzte, an das sich die Patienten vor ihrem letzten Atemzug erinnern. Die Operation wird daher nur Patienten auf der Schwelle des Todes angeboten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre unerfüllt gebliebenen Lebenswünsche zu erfüllen. Der neue Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Finding Paradise, X.D. Network, Freebird Games