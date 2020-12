Falcom teilt neue Details und Artworks zu Nayuta no Kiseki für PS4

Es war gestern eine kleine Überraschung, als Falcom mit Nayuta no Kiseki: Kai eine Neuauflage des Action-RPGs Nayuta no Kiseki für PlayStation 4 angekündigte. Nun eröffnete man die offizielle Website, welche erste Eindrücke liefert.

Die Grafik wurde aufgehübscht

In der Neuauflage wurden neue Illustrationen für Charaktere und Events hinzugefügt. Allgemein sollen die grafischen Elemente verbessert worden sein. Zudem sollen 60 fps und HD-Grafik Einzug halten. Auch die Musik und Soundeffekte hat man verbessert. Für den großen Bildschirm waren auch Arbeiten an der Benutzeroberfläche notwendig.

Die Welt und die Charaktere

Die Geschichte von Nayuta no Kiseki führt nach Remnant Island. Während dort viele glauben, die Erde sei flach und der Ozean würde irgendwann einfach enden, glaubt Protagonist Nayuta Herschel nicht daran. Sein Hobby ist die Sternguckerei und seine Neugier gilt der Welt jenseits seiner Heimatinsel. Und warum fallen bloß Ruinen auf Remnant Island? Diesen Fragen möchte er auf den Grund gehen.

Sein Kindheitsfreund Signa Alhazen ist wie ein älterer Bruder für Nayuta und versteht diesen gut. Signa kann gut mit dem Schwert kämpfen und verteidigt die Insel vor Monstern. Falcom stellt uns außerdem noch die beiden mysteriösen Noi und Creha vor.

Im Sommer 2021 soll es in Japan so weit sein

Nayuta no Kiseki: Kai erscheint im Sommer 2021 in Japan für PlayStation 4. In Japan erschien der Titel ursprünglich im Juli 2012 für PSP, im Westen erschien er jedoch nie. Nayuta no Kiseki führt „The Legend of Heroes“ nicht als Titel-Zusatz, denn es gibt keine Verbindungen zu anderen Ablegern der Reihe. Dennoch gilt es als Trails-Spiel.

Artwork

via Gematsu, Bildmaterial: Nayuta no Kiseki, Falcom