Die Surge-Concerto-Remaster erscheinen erst im März in Japan

Koei Tecmo und Gust werden die Veröffentlichung von Ciel nosurge: Requiem for a Lost Star DX und Ar nosurge: Ode to an Unborn Star DX am 28. Januar 2021 nicht halten können. Gemeinsam gab man eine Verschiebung bekannt, um die Qualität der Spiele weiter zu verbessern. Als neuen Termin nennt man den 4. März 2021. Dann sollen beide Surge-Games in Japan für PS4, PCs und Nintendo Switch erscheinen. Eine Ankündigung für den Westen gibt es noch nicht.

In den Remastern der Spiele sind „die Mehrheit“ der DLCs der ursprünglichen Veröffentlichung bereits enthalten, dazu zählen Episoden, Kostüme, Accessoires und Features. Mehr zu den beiden Spielen und Videomaterial der Neuveröffentlichungen findet ihr hier.

via Gematsu, Bildmaterial: Surge Concerto Series, Koei Tecmo, Gust