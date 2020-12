Playism veröffentlicht Gnosia für Nintendo Switch im Westen

Publisher Playism und Entwickler Petit Depotto werden Gnosia im Westen veröffentlichen. Wie man bekannt gab, erscheint die aktuelle Switch-Version des Spiels noch Anfang 2021 für 24,99 Euro im Nintendo eShop. Ursprünglich erschien Gnosia im Juni 2019 für PlayStation Vita in Japan, nicht aber im Westen. Die Switch-Portierung wurde im April 2020 in Japan veröffentlicht.

Die Gnosia lügen. Sie geben vor, menschlich zu sein. Sie kommen ihnen nahe, betrügen, täuschen und beseitigen letztlich jede Person in ihrer Nähe. Ein Opfer nach dem anderen. Wer sind diese Gnosia? Warum greifen sie an? Das versucht die Besatzung eures Raumschiffs herauszufinden. Doch wem von der Crew könnt ihr vertrauen? Sind auch Gnosia mit an Bord? Verdächtige werden in den Kälteschlaf versetzt. Aber sind sie auch schuldig?

Gnosia ist ein textbasiertes Adventure, das Visual-Novel-Elemente mit RPG-Elementen und Deduktion verbindet. Among Us lässt grüßen! Unten seht ihr den neuen Ankündigungstrailer, mit dem ihr euch ein Bild machen könnt.

via Gematsu, Bildmaterial: Gnosia, Playism, Petit Depotto