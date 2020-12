Jack Jeanne erscheint nach drei Verschiebungen und zeigt neues Gameplay

Cyberpunk 2077 hatte drei konkrete Veröffentlichungstermine, bis es endlich erschienen ist. Ein Alleinstellungsmerkmal? Mitnichten. Jack Jeanne erging es genau so. Entwickler und Publisher Broccoli hat die Veröffentlichung von Jack Jeanne in Japan für Nintendo Switch bereits vom 5. August auf den 3. Dezember 2020 verschoben. Den aktuellen Termin am 18. März 2021 wird man aber halten können: denn jetzt vermeldete man den Gold-Status.

Darüber hinaus gibt es neues Gameplay-Material!

Für die Gestaltung der Charaktere in Jack Jeanne ist Tokyo-Ghoul-Macher Sui Ishida zuständig. Im Spielabschnitt Simulation vertieft die Heldin Kisa Tachibana ihre Beziehungen zu ihren Klassenkameraden. Mit diesen wird sie dann im Bereich Rhythmusspiel eine Tanzaufführung präsentieren, wobei die Modelle hierbei in 3D dargestellt werden.

Die Tänzerin unter den Männern

Tamasaka ist eine Operngruppe, die nur aus Männern besteht, die je nach Stück in weibliche Rollen schlüpfen. Die Truppe leitet die Schule „Univers Opera School“, in der die kommenden Schauspieler ihren Beruf erlernen. Die talentierten Schüler sind in vier Klassen aufgeteilt. Es ist nicht einfach, einen Platz an dieser begehrten Lehranstalt zu bekommen.

Die Heldin Kisa Tachibana hat ihr Theaterleben bereits aufgegeben. Doch durch ein bestimmtes Ereignis erhält sie eine Sondergenehmigung die „Univers Opera School“ zu besuchen. Dafür muss sie allerdings zwei Bedingungen erfüllen.

Sie muss am Ende des Jahres in der finalen Tanzaufführung mitwirken.

Sie muss die Tatsache verbergen, dass sie eine Frau ist.

Welche Zukunft wird sie nach dem einen Jahr erwarten?

Das tägliche Leben mit Freunden

Eine Story, die sich verändert

Interaktionen mit Charakteren

Unterrichtsstunden

Intime Szenarien

Performance: A Stage of Tension

Dance Rhythm Action

Song Rhythm Action

