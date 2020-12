Deutsche Verkaufscharts: Immortals Fenyx Rising besteigt den Olymp

Schon wieder ist eine Woche ins Land gezogen, schon wieder gibt es die Einblicke in die aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts. Überraschungshit Immortals Fenyx Rising steigt da zum Beispiel empor und landet im Xbox-Series-Olymp. Platz 1 für den Ubisoft-Titel, der damit sogar Call of Duty: Black Ops Cold War überholen konnte. Auf der Xbox One ändert sich im Vergleich zur Vorwoche nichts: Assassin’s Creed Valhalla landet vor Black Ops Cold War.

Die Platzierungen auf PlayStation 5 sind ein Abbild der PS4-Charts. Spider-Man: Miles Morales kann jeweils an Black Ops Cold War vorbei auf den ersten Platz klettern. In den Nintendo-Switch-Charts dreht Mario Kart 8 Deluxe weiter einsam seine Runden auf Platz 1 und ist einmal mehr der meistverkaufte Switch-Titel im Handel in der letzten Woche. Dahinter klettert Ring Fit Adventure auf den zweiten Platz.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Immortals Fenyx Rising, Ubisoft