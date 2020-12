Die Yakuza-Serie verzeichnet über 14 Millionen verkaufte Einheiten

Um die Sega-Kultserie „Yakuza“ scheint es gut zu stehen! Erfreute die langjährige Reihe bereits seit 2005 SpielerInnen, erfuhr sie gerade in den letzten Jahren nochmal einen deutlichen Aufschwung im Westen. Und das schlägt sich nun in einem neuen Meilenstein nieder.

Im Rahmen ihres Jahresberichts 2020 hat Sega bekannt gegeben, dass die Yakuza-Serie in ihrer Gesamtheit bisher über 14 Millionen Verkäufe erzielen konnte. Zuvor verzeichnete Sega 11 Millionen verkaufte Einheiten von Yakuza-Titeln im Jahr 2018 und 12 Millionen im Jahr 2019.

Insgesamt verzeichnet Sega positive Ergebnisse für den bisherigen Verkaufspfad der Serie und stellt fest, dass „Yakuza“ außerhalb Japans ein enormes Wachstum verzeichnet hat. Im Bericht erläutert Sega ferner, dass ein großer Teil der zunehmenden Popularität der Serie mit ihren Darstellungen der japanischen Kultur und des japanischen Tons zusammenhängt, die es ihr ermöglicht haben, sich an ein Publikum in anderen Gebieten der Welt zu wenden.

Sega hielt aber auch fest, dass die Serie zwar ein unglaubliches Wachstum verzeichnet hat, das Unternehmen „Yakuza“ jedoch weiterhin als ein Franchise betrachtet, das einen Nischenmarkt anspricht. Das Unternehmen gab zudem an, dass die Serie über mehrere Plattformen hinweg zu veröffentlichen eine wirksame Strategie zur Erweiterung ihrer Attraktivität darstellte. Die Veröffentlichung auf PCs trug insbesondere dazu bei, „Yakuza“ einem neuen Publikum zugänglich zu machen. Bleibt also nur noch zu sagen: Gratulation!

Der neuste Eintrag in der Serie – Yakuza: Like a Dragon – ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PCs verfügbar. Am 2. März 2021 folgt die PlayStation-5-Version. Wir hatten die Möglichkeit „Like a Dragon“ zu testen und lobten die mutige Neuausrichtung als „Yakuza in Bestform“.

