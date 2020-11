Unreal Life erscheint am 19. November für Switch und PCs im Westen

Publisher room6 und yokaze werden gemeinsam mit Entwickler Hako Seikatsu das Adventure Unreal Life für Nintendo Switch und PC-Steam im Westen veröffentlichen. Unreal Life ist seit Mai 2020 in Japan erhältlich und wird am 19. November seinen Weg in die westlichen eShops und zu Steam finden.

Nachdem sie ihre Erinnerungen verloren hatte, konnte sich das Mädchen nur an einen Namen erinnern: Miss Sakura. Sie machte sich also auf die Suche nach Miss Sakura, unterstützt von einer mysteriösen Fähigkeit, die es ihr erlaubte, die Erinnerungen von Dingen zu sehen, die sie berührte. SpielerInnen vergleichen die Erinnerungen mit der Gegenwart, lösen so Rätsel und helfen dem Mädchen zu finden, was sie sucht…

via Gematsu, Bildmaterial: Unreal Life, Hako Seikatsu