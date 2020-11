Tokyopop veröffentlicht The Art of Super Mario Odyssey auf Deutsch

Seit 2019 ist The Art of Super Mario Odyssey bereits erhältlich. Wie die meisten dieser Veröffentlichungen aber bisher nur auf Englisch. Tokyopop hat sich aber dazu entschieden, das Buch auch deutschsprachig zu veröffentlichen. Die Popularität von Super Mario ist enorm und der 35. Geburtstag von Mario in diesem Jahr sicher auch ein guter Anlass. Leider schafft es das Buch aber nicht mehr in diesem Jahr in den Handel.

Wie Tokyopop bekannt gab, wird die Veröffentlichung auf das Frühjahr 2021 verschoben. Grund dafür ist ein Produktionsfehler. „Leider ist jedoch beim Druck ein Produktionsfehler aufgetreten, mit dem wir das Artbook nicht an euch ausgeben möchten. Da das Artbook ein hochwertiges Sammelobjekt ist und wir den Anspruch haben, unsere Artbooks mit hoher Qualität zu veröffentlichen, haben wir uns entschieden, das Buch neu zu drucken“, heißt es von Tokyopop.

Das Buch bietet diverse Konzeptzeichnungen, Skizzen und Notizen der Entwickler. Zusätzlich präsentiert das Artbook aber auch frühe Ideen und Konzepte, die es letztendlich nicht ins finale Spiel geschafft haben, wie zum Beispiel Prinzessin Bowsette.

Erfahre, wie Marios Partner Cappy entstanden ist, erhalte Einblicke in die Gestaltung aller erkundbaren Länder und die Entwicklung von neuen Outfits, mit denen unser Lieblingsklempner in diverse Rollen schlüpfen kann. Auf den rund 370 vollfarbigen Seiten ermöglichen Skizzen von Ideen, die es nicht ins Spiel geschafft haben, sowie eine Auswahl an Marketing-Material ganz neue Eindrücke. Diese Kompilation macht The Art of Super Mario Odyssey zum Spiegel eines der prägendsten Nintendo-Franchisings aller Zeiten!

Wenn ihr es nicht erwarten könnt, findet ihr bei Amazon die englische Ausgabe des Buchs* von Dark Horse. Aber auch die neue deutsche Version könnt ihr schon vorbestellen*. Amazon nennt übrigens den 10. März 2021 aus Liefertermin. Tokyopop hat das nicht bestätigt.

Bildmaterial: Dark Horse, The Art of Super Mario Odyssey