The Medium von Bloober Team auf den 28. Januar 2021 verschoben

Entwickler Bloober Team hat die Veröffentlichung von The Medium vom geplanten 10. Dezember 2020 auf den 28. Januar 2021 verschoben. Das Psycho-Horror-Game rückt damit ein Stück weit aus dem Veröffentlichungszeitraum von Xbox Series X hinaus.

The Medium war und ist als Konsolen-exklusive Veröffentlichung für Xbox wohl einer der relevanteren Titel der kommenden Monate. The Medium erscheint außerdem für PCs via Steam und Microsoft Store. Für Xbox wird The Medium von Beginn an im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Nach reiflicher Überlegung habe man bei Bloober Team die schwierige Entscheidung getroffen, The Medium zu verschieben. Grund dafür ist neben der COVID-19-Situation in Polen auch der „derzeitige Plan von anderen Spielen auf dem Markt“. Man will also offensichtlich auch ein wenig der starken Konkurrenz im Launchzeitraum der Konsolen aus dem Weg gehen.

Klingt nicht gerade selbstbewusst, aber Bloober Team wirft nach, man sei weiterhin bestrebt, die eigene bisher „größte, ambitionierteste und angsteinflößendste Erfahrung“ liefern. Für einen Entwickler, der bereits Layers of Fear, Blair Witch und Observer hervorgebracht hat, durchaus ein Anspruch.

Mit dem patentierten „Dual-Reality-Gameplay“ und den Spiegelwelten werden SpielerInnen gleichzeitig zwei Welten erkunden: eine physische Welt und eine Geisterwelt. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle des von Visionen heimgesuchten Mediums Marianne, deren Fähigkeiten es ihr erlauben, in zwei Welten zu leben und mit ihnen zu interagieren.

Den schaurigen Soundtrack steuert der legendäre Akira Yamaoka (Silent Hill) unter Mitwirkung von Arkadiusz Reikowski (Bloober Team) bei. Ein erstes Stück daraus kann übrigens aktuell kostenlos bei Steam angehört werden.

