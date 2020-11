Falcom Day 2020 Winter: Online-Event findet am 20. Dezember 2020 statt

Kadokawa Game Linkage kündigte kürzlich den „Falcom Day 2020 Winter“ an. Dabei handelt es sich um ein Online-Event, welches am 20. Dezember in Kooperation mit Falcom abgehalten werden soll.



Neben neuen Informationen zu den Plänen des japanischen Entwicklerstudios für das kommende Jahr, dürfen wir auch mit einigen Gästen rechnen. So sollen neben Falcom-Präsident Toshihiro Kondo auch diverse SynchronsprecherInnen zu Wort kommen. Außerdem ist eine Live-Performance der ‚Falcom jdk Band‘ zu erwarten.

Welche Inhalte uns konkret erwarten, ist bislang leider noch nicht bekannt. Diese sollen aber zu einem späteren Termin im Vorfeld des Events enthüllt werden. Vielleicht gibt es ja neue Infos zum nächsten Trails-Ableger, der auf Action und neue Charaktere setzen soll und mit einer neuen Engine entwickelt wird.

via Gematsu, Bildmaterial: KADOKAWA Game Linkage / Falcom