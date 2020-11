Story of Seasons: Pioneers of Olive Town: Findet die Liebe und bebaut eine riesige Landfläche

Knapp einen Monat nach der Ankündigung von Story of Seasons: Pioneers of Olive Town liefert Publisher Marvelous eine Flut von neuen Informationen zur Farming-Simulation. Es werden euch Möglichkeiten zur Gestaltung der Spielewelt gezeigt, diverse neue Charaktere vorgestellt und vieles mehr. Und so lange ist es auch gar nicht mehr bis zur Veröffentlichung. Das neue Story of Seasons erscheint schon am 26. März 2021 in Europa physisch und digital sowie mit deutscher Textausgabe. Ihr könnt euch das Spiel bereits bei Amazon vorbestellen*.

Das Spiel feiert dabei ausdrücklich sein „Debüt“ auf Nintendo Switch und erscheint „zuerst“ für Nintendos Konsole – später also sicher auch für andere Plattformen. In Japan steht die Veröffentlichung am 25. Februar an. Kauft ihr den Titel über den Nintendo eShop, so könnt ihr Neils Jacke als herunterladbaren Inhalt bekommen. Bei Neil handelt es sich um einen Charakter von Harvest Moon 3D: A New Beginning. Doch nun zu den vielen neuen Details…

Neue Heiratskandidaten: Ralph und Jack

Zuerst fangen wir mit dem wohl brennendsten Thema der Spiele an: den Heiratskandidaten. Dabei wurden bis jetzt je zwei weibliche und zwei männliche Charaktere vorgestellt. Der erste der beiden männlichen Kandidaten hört auf den Namen Jack und ist ein Wildlife Ranger. Er ist ein natürlicher Anführer, der trotz seiner stillen und ruhigen Art in Notfällen schnell zu handeln weiß. Außerdem scheint es so, als ob er früher Sport gemacht hat.

Kandidat Jack hingegen findet sich als Sohn des Besitzers des Gemischtwarenladens eher weniger in der Natur wieder. Während er sich immer fragt, was er für die Stadt tun könnte, wird er von seiner jüngeren Schwester Cindy für seine fehlende Motivation gerügt.

Neue Heiratskandidatinnen: Lara und Blair

Einen Große-Schwester-Typ findet ihr hingegen in Lara, welche die Touristenführerin von Olive Town ist. Für sie gehört die Familie zum Wichtigsten, weswegen sie sich auch um ihren kränklichen Vater kümmert.

Auch Blair geht einem Beruf nach, jedoch in der Hoffnung eines Tages aus Olive Town herauszukommen. Sie kommt ursprünglich aus einer Stadt und arbeitet im Bistro, um eines Tages ein Star zu werden. Dies tut sie mit einer fröhlichen und entschlossenen Persönlichkeit.

Weitere neue Charaktere vorgestellt

Abseits von den Heiratskandidaten ist Olive Town natürlich mit weiteren Charakteren gefüllt, die euren Alltag dort bereichern. Diese möchten wir euch im Schnelldurchlauf vorstellen:

Bei Victor und Gloria handelt es sich um ein Ehepaar. Während Victor der Bürgermeister von Olive Town ist, handelt es sich bei Gloria um die Museumskuratorin. Patricia ist die Besitzerin des Tierladens und liebt es zu plaudern.

Nigel schlägt sich in Konversationen anders als Patricia eher schlecht, ist aber dennoch ein gutherziger Zimmermann. Auch Jason hat ein gutes Herz und leitet das Hotel der Stadt. Zuletzt wäre da noch Sally, die zuverlässige Wirtin des Cafés.

Neue Beschäftigungen wie Fotografie und Stadtbesuche

Neben den Dorfbewohnern darf es natürlich nicht an der Aufgabenvielfältigkeit in eurem Farmalltag fehlen. In Story of Seasons: Pioneers of Olive Town soll es dabei eine Palette an neuen Beschäftigungen geben neben den bekannten, die auch hier erweitert wurden. Zuerst möchten wir euch dabei zuerst die neuen Möglichkeiten vorstellen: Fotografie und Stadtbesuche. Vor allem die letztere Möglichkeit erinnert den einen oder anderen Switch-Besitzer an ein anderes Spiel, welches dieses Jahr erschienen ist…

Im Gegensatz zu Animal Crossing könnt ihr andere Städte nicht mit eurem eigenen Charakter besuchen, sondern lediglich als Tourist. Ob das irgendwelche Einschränkungen mit sich bringt, wird jedoch offen gelassen. Eine Möglichkeit, mit euren gestaltbaren Charakteren zusammen ein Foto zu machen, fällt so wohl weg.

Was die Fotografie angeht, könnt ihr neben den bekannten Screenshots auch In-Game mit einer Kamera Fotos von eurem Farmleben schießen. Aus diesen Fotos könnt ihr euch dann ein Erinnerungsalbum kreieren. Das ist jedoch nicht die einzige Verwendungsart, ihr könnt Fotos von lokalen Tieren und Insekten zusätzlich im Museum ausstellen lassen.

Das Übliche?

Natürlich ändert sich auch das Bekannte mit einem neuen Eintrag in der Serie. Unter anderem wird mit einer größeren Baufläche für eure Farm als je zuvor geworben. Dabei startet ihr in einem Waldgebiet und müsst dort Land freimachen, damit ihr es in einem weiteren Schritt bebauen könnt. Wie ihr dabei eure Farm im bewirtschafteten Land aufbaut, ist euch selbst überlassen.

Im Wald könnt ihr außerdem Tieren begegnen, die ihr auf eurer Farm aufziehen und teilweise sogar bereiten könnt. Auch das Angeln darf hier natürlich nicht fehlen, wobei euch die eine oder andere Überraschung an der Leine erwarten könnte.

Zuletzt möchten wir euch außerdem die sogenannten Coropon vorstellen, mit denen ihr euch anfreunden könnt, damit sie euch Geschenke aus ihrem Dorf geben. Diese könnt ihr bei der Erschließung neuen Landes finden und wenn ihr euch mit genug anfreundet, bringen sie euch vielleicht sogar an einen besonderen Ort…

