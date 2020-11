Square Enix eröffnet eine Teaser-Seite zu The World Ends with You

Square Enix teasert mal wieder. Die aktuelle Teaser-Seite zeigt den Text „Timelimit within 7 Days“, passenderweise zählt auch ein Countdown diese sieben Tage runter. Auch ein Musikstück kann man sich anhören.

Die Bezüge zu The World Ends with You sind offensichtlich

Wer mit The World Ends with You vertraut ist, ist bei „Timelimit within 7 Days“ zweifellos sofort hellhörig geworden. Denn genau diese Worte sind untrennbar mit der Marke verbunden.

Zuletzt veröffentlichte Square Enix eine Neuauflage des Nintendo-DS-Klassiker als The World Ends With You -Final Remix- für Nintendo Switch. Zudem kündigte man eine Anime-Adaption für das nächste Jahr an. Im ersten Trailer zu The World Ends with You The Animation sieht man ebenfalls bereits wieder den Schriftzug „Timelimit within 7 Days“.

Plant Square Enix womöglich ein Sequel zu The World Ends with You? Oder etwas ganz anderes? Die Marke ist jedenfalls wiederbelebt und die neuste Entwicklung sehen wir spätestens in knapp sieben Tagen.

via Siliconera, Bildmaterial: Square Enix