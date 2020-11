Sonntagsfrage: Welcher Recke aus Breath of the Wild ist euer Favorit?

Seit einigen Tagen durchstreifen viele SpielerInnen die Ebenen von Hyrule. Jedoch nicht um große Rätsel zu lösen, sondern um so viele Gegner wie möglich zu besiegen. Mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung bescheren uns Nintendo und Koei Tecmo die Vorgeschichte zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Somit erleben wir hautnah die Ereignisse von vor 100 Jahren. Wie sich Zeit der Verheerung spielt, erfahrt ihr in unserem Test!

Abseits davon geht es in der heutigen Sonntagsfrage nicht um die inhaltlichen Darstellungen von Zeit der Verheerung, sondern um vier spezielle Personen. Heute dreht sich alles um die Recken. Dahinter stehen vier besondere KriegerInnen. Sie wurden persönlich von der königlichen Familie ausgewählt, um die Titanen zu steuern sowie zusammen mit Link und Zelda die Verheerung aufzuhalten.

Die Recken stammen aus den unterschiedlichen Völkern in Hyrule. Revali ist der Recke vom vogelähnlichen Volk der Orni. Mit seinem Bogen sowie dem Titanen-Vogel Vah Medoh beherrscht er die Lüfte wie kein anderer. Daruk aus dem Volk der Goronen, der mit seinem Schirm nahezu alles blocken kann. Sein Titan ist Vah Rudania, der einer Echse ähnelt.

Mipha, der Recke der Zora, steuert den Elefanten-Titanen Vah Ruta. Mit Hilfe ihrer Heilungskräfte unterstützt sie ihre Verbündeten. Urbosa stammt aus dem Wüstenvolk der Gerudos und kontrolliert den Donner. Ihr Titan Vah Naboris ist ein riesiges Kamel. Nun möchten wir von euch wissen, welcher euer Liebling ist.



Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 22. November