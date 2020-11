Prime Gaming im November u. a. mit Smoke and Sacrifice und Victor Vran

Nach der kleinen Oktober-Aufstockung für Prime Gaming u. a. mit The Occupation und Stick it to the Man sind nun auch schon die neuen November-Games verfügbar. Diese fünf neuen Games können sich Prime-Kunden ab sofort ohne zusätzliche Kosten sichern:

A Knight’s Quest

Aurion: Legacy of the Kori-Odan

Lethis: Path of Progress

Smoke and Sacrifice

Victor Vran: Overkill Edition

Darüber hinaus sind wieder Unmengen an Loot und Items zu Valorant, Rocket Arena, Apex Legends und Co. gratis erhältlich. Bereits zuvor waren (und sind immer noch) u. a. Blazing Star, Fatal Fury Special, The King of Fighters 2000, Pulstar und insgesamt über 20 SNK-Klassiker herunterladbar.

Bildmaterial: Amazon