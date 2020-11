Pokémon, Go Home: Pokémon Home ist jetzt mit Pokémon Go kompatibel

Im September hatten The Pokémon Company und Niantic verkündet, dass noch in diesem Jahr die Konnektivität zwischen Pokémon Home und Pokémon Go hergestellt werden soll. Endlich, sagten Pokémon-Fans. Heute ist es nun so weit. Trainer mit Level 40 in Pokémon Go können erstmals ihre Pokémon nach Pokémon Home übertragen. Das Feature wird (wie üblich) nach und nach auch für niedrigere Trainer-Ränge eingespielt.

Update: Inzwischen gibt es eine Pressemeldung mit ausführlichen Details.

Mithilfe der neuen Funktion namens GO-Transporter können Trainer ihre Pokémon von Pokémon GO auf Pokémon HOME übertragen. Jede Übertragung von Pokémon verbraucht einen Teil der Energie des GO-Transporters. Diese füllt sich mit der Zeit automatisch wieder auf, kann aber auch mithilfe von PokéMünzen aufgeladen werden. Die Energiekosten für die Übertragung von Pokémon mithilfe des GO-Transporters unterscheiden sich je nach Pokémon. Zur Feier der neuen Funktion erhalten Trainer, die ein Pokémon von Pokémon GO auf Pokémon HOME übertragen, das Mysteriöse Pokémon Melmetal. Dieses besondere Melmetal kann in allen Kämpfen in Pokémon Schwert und Pokémon Schild, in denen dies möglich ist, eine Gigadynamaximierung durchführen und als Geheimgeschenk in der Mobilgerät-Version von Pokémon HOME empfangen werden. Spieler können dann die Nintendo Switch-Version von Pokémon HOME nutzen, um dieses Melmetal auf Pokémon Schwert und Pokémon Schild zu übertragen und es dort ihrem Team hinzufügen. Das ist das erste Mal, dass ein Gigadynamax-Melmetal erhältlich ist. Nachdem ein Pokémon aus Pokémon GO auf Pokémon HOME übertragen wurde, können Trainer in Pokémon GO die Wunderbox öffnen, wodurch das seltene Mysteriöse Pokémon Meltan für begrenzte Zeit auf der Karte erscheint. Trainer können bei Meltan die Entwicklung zu Melmetal auslösen, indem sie 400 Meltan-Bonbons sammeln.

Originalartikel:

„Einige besondere Pokémon können nicht aus Pokémon GO auf Pokémon Home übertragen werden“, hieß es schon im September. Und: „Pokémon, die aus Pokémon GO auf Pokémon Home übertragen wurden, können nicht mehr nach Pokémon GO zurückgeschickt werden.“ Weiterhin:

Um bestimmte Pokémon, die in Pokémon GO gefangen und dann auf Pokémon Home übertragen wurden, nach Pokémon Schwert oder Pokémon Schild zu schicken, muss das Pokémon entweder im Pokédex dieses Spiels registriert oder in diesem Spiel mindestens ein Mal erhalten worden sein.

Das „neue Zuhause“ für eure Pokémon ist für Nintendo Switch, iOS- und Android-Geräte kostenlos erhältlich. Wer die App kostenlos nutzt, ist allerdings eingeschränkt in Funktionen und Umfang. Das kostenpflichtige Abo-Modell bietet weitere Annehmlichkeiten und Features. Die Grundfunktionen von Pokémon Home sind das Sammeln, Übertragen und Tauschen von Pokémon. Das funktioniert natürlich nur mit kompatiblen Spielen.

via Twitter, Bildmaterial: Pokémon Home, The Pokémon Company, Nintendo