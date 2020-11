Deutsche Verkaufscharts: Watch Dogs schleicht sich an FIFA 21 heran

In den deutschen Videospiel-Handelscharts steppt kurz vor der Veröffentlichung von PlayStation 5 und Xbox Series noch einmal der Hund. Watch Dogs rückt FIFA 21 auf die Pelle, aber an König Fußball ist natürlich kein Vorbeikommen. Sowohl auf PS4 als auch Xbox One bleibt FIFA 21 auf Platz 1. Watch Dogs: Legion landet jeweils dahinter.

Auch Gruselfans kamen mit Little Hope von Bandai Namco auf ihre Kosten und hinterlassen ihre Spuren in den Charts. Der zweite Teil der The-Dark-Pictures-Anthology landet auf PS4 und Xbox One auf Platz 3. In der PC-Tabelle erobert der Landwirtschafts-Simulator 19 mal wieder die Krone von Die Sims 4 (jetzt auf zwei).

Wer gedacht hat, dass Pikmin 3 Deluxe mit Leichtigkeit an die Spitze der Switch-Charts krabbelt, sieht sich aber getäuscht. Nur Platz 5 für die knuffigen Pikmin. Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons belegen die Spitzenplätze.

