Demon’s Souls zeigt im Launchtrailer Gegenden und Bosse

Wer durch eine glückliche Fügung bereits im Besitz einer PlayStation 5 ist, kann ab sofort das Remake von Demon’s Souls spielen. Sony hat deshalb auch den passenden Launchtrailer veröffentlicht. Dieser zeigt neben einigen Gegenden auch den einen oder anderen Boss. Zuletzt gab es in einer Spezialausgabe von State of Play weitere Eindrücke in die altbekannte Welt von Boletaria, welche von Bluepoint Games neu erschaffen wurde.

Im Kern das Original, aber mit Verbesserungen im Detail

Im Kern ist das Remake von Demon’s Souls ein genaues Abbild des Originals aus dem Jahre 2009. Die Kampfmechaniken wurden laut dem Entwickler eins zu eins übernommen, da man hierfür sogar den Code aus dem Original von 2009 verwendet hat.

Natürlich gibt es aber auch ein paar Neuerungen. So wurde der Charakter-Editor beim Remake nochmal eine ganze Ecke weiter ausgebaut. Es gibt somit noch vielseitigere Möglichkeiten, euren Charakter ganz nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Neben dem Editor wurden auch sämtliche Soundeffekte und Musikstücke neu eingespielt. Zu guter Letzt darf man natürlich die im Vergleich zum Original deutlich aufgebohrte Grafik nicht vergessen.

Über den Multiplayermodus wurde wenig gesagt. Laut Sony möchte man SpielerInnen diese besondere Erfahrung selbst machen lassen und nichts vorwegnehmen.

Das Remake von Demon’s Souls* erscheint hierzulande am 19. November 2020 exklusiv zum Launch für PlayStation 5. In Nordamerika, Kanada, Japan, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erscheinen Konsole und Spiel am heutigen Tag.

Der Launchtrailer zu Demon’s Souls

Bildmaterial: Demon’s Souls, Sony / Bluepoint Games