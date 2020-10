Ys Origin ist ab sofort auch für Nintendo Switch erhältlich

Seit dem 1. Oktober ist Ys Origin auch für Nintendo Switch erhältlich. Wie bereits angekündigt, werdet ihr euch Ys Origin auch ins Regal stellen können. Dabei müsst ihr nicht auf die nordamerikanische Fassung von Limited Run Games zurückgreifen, denn auch in Europa gibt es eine Handelsversion.

Die hiesige Standardversion ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings schon bei Amazon ausverkauft*. Übrigens auch für PlayStation 4. Dotemu nutzt die Gelegenheit auch gleich für eine PS4-Handelsversion, obwohl das Spiel auf PS4 schon lange digital erhältlich ist.

Darüber hinaus hat sich Dotemu mit Strictly Limited Games zusammengetan, um den Fans in Europa die Wahl zwischen gleich zwei physischen Editionen zu bieten: einer Limited Edition und einer Collector’s Edition. Beide können hier vorbestellt werden. Auch diese Editionen gibts für Switch und PS4.

Ys Origin spielt 700 Jahre vor den Ereignissen aus Ys I & II – als das Reich von Ys kurz vor der Vernichtung stand. Dämonen kamen in Scharen und zwangen die Göttinnen, welche das Land bis dahin regiert hatten, ihr Antlitz von der Welt abzuwenden und in die Wolken zu fliehen. Die Dämonen jedoch waren unnachgiebig und erschufen einen gewaltigen Turm, um sie zu verfolgen. Der Kampf, welcher am Boden gewütet hatte, ging in eine zweite Runde in der Höhe.