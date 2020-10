Touhou Luna Nights erscheint noch in diesem Jahr für Switch

Publisher Phoenixx tut sich mit Team Ladybug zusammen und bringt das verrückte 2D-Metroidvania Touhou Luna Nights noch in diesem Jahr auf Nintendo Switch. Ihr schlüpft darin in die Rolle von Sakuya Izayoi. Sie ist das Dienstmädchen von Vampirin Remilia Scarlet. Ihre Herrin schickt sie nichtsahnend in ein künstlich kreiertes Gensokyo (Fantasieland) in einer Paralleldimension. Dort trifft sie auf seltsame Yokai an bizarren Orten. Nun muss sich Sakuya mit ihren Zeitstopper-Kräften durch diese Welt kämpfen und herausfinden, warum ihre Herrin dies tat.

Das Spiel ist bereits bei Steam erhältlich und folgte am 3. September auch für Xbox One und Windows 10. Es gehört sogar zur Bibliothek des Xbox Game Pass. Die Xbox- und Windows-10-Versionen bekamen einen zusätzlichen Bosskampf gegen Cirno spendiert.

Einer älterer Trailer der PC-Version

via Gematsu, Bildmaterial: Touhou Luna Nights, Phoenixx, Vaka Game Magazine / Team Ladybug