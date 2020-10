Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun erhält einen Modus für private Matches

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! wurde seit seinem Erscheinen mit zahlreichen Updates versorgt. Die neuste Erweiterung, die Bandai Namco nun für diesen Winter angekündigt hat, erweitert den Trommelspaß um einen Modus, in dem ihr private Online-Matches erstellen könnt. Da es sich hierbei um einen Online-Modus handelt, benötigt ihr ein Abo von Nintendo Switch Online.

In diesem Modus könnt ihr eure Matches mit sechsstelligen Passwörtern aus Zahlenkombinationen versehen. Unter dem Punkt „Raum erstellen“ setzt ihr das Passwort, während euer Freund unter „Raum finden“ das Passwort eingeben muss. Dabei könnt ihr die gleichen Regeln setzen wie beim lokalen Modus, allerdings kann euer Charakter nicht verwendet werden.

Haut in die Trommeln bei Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun!

Bereits im August 2020 gab es einen neuen eSports-Tournament-Modus. Schon länger erschien zudem ein umfangreiches kostenloses Update zum Spiel, welches Taiko no Tatsujin für Switch mit einem neuen Spielmodus erweiterte. In DonKatsu Fight könnt ihr seitdem zu zweit gegeneinander in einem lokalen Mehrspielermodus antreten!

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! erschien hierzulande im November 2018 für Nintendo Switch. Ist das Rhythmus-Spiel an euch vorbeigegangen? Schaut doch in unseren Test rein, um herauszufinden, ob der Party-Trommler etwas für euch ist.

