Sonntagsfrage: Euer Ersteindruck zu Final Fantasy XVI?

Seit der Enthüllung von Final Fantasy XVI beim PlayStation 5 Showcase sind bereits einige Wochen vergangen. Die Ankündigung selbst sorgte für viel Gesprächsstoff. Außer einem Trailer zeigte Square Enix nämlich nicht viel. Bis 2021 müssen sich Fans noch gedulden, bis sie neue Informationen erhalten. Immerhin soll diesen Monat eine Teaser-Website an den Start gehen.

Mit der Enthüllung schockierte Square Enix nicht wirklich die Videospielgemeinschaft. Das sich der nächste Teil in Entwicklung befindet war klar und Gerüchte gab es ebenfalls zuvor. Nichtsdestotrotz ist es für Fans natürlich schön eine offizielle Ankündigung zu haben.

Final Fantasy XVI führt uns zurück in eine mittelalterliche Welt. Entsprechend sehen die Charaktere und Umgebungen aus. Außerdem scheint es dieses Mal blutig zu werden, wenn man sich den Trailer anschaut. Passend dazu gibt es „Anime-Charaktere“ die sich in dem Trailer besonders herausgeputzt haben. „Typisch Final Fantasy“, könnte man sagen.

Doch wie kam der erste Trailer bei euch an bzw. welchen Ersteindruck hinterlässt der sechzehnte Teil bei euch? Nachdem etwas Zeit vergangen ist und viel diskutiert wurde, habt ihr vielleicht einen etwas anderen Blick auf die Dinge. Daher reichen wir die Frage am heutigen Sonntag an euch weiter. Gerne könnt ihr die Sonntagsfrage auch ausführlicher in den Kommentaren beantworten.



