Seht Kamen Rider Double aus Kamen Rider: Memory of Heroez in Aktion

Bandai Namco macht weiter mit Gameplay-Charakter-Videos zu Kamen Rider: Memory of Heroez. Nach den entsprechenden Trailern zu Kamen Rider Zero-One und Kamen Rider OOO ist heute Kamen Rider Double an der Reihe.

In Memory of Heroez machen SpielerInnen gekonnt von den Formwechseln der Kamen Rider Gebrauch, das Genre wird als „Hero Chain Action“-Spiel angegeben. In Kämpfen nutzen sie verschiedene Gadgets, während sie die Geschichte der Rider erleben. Bandai Namco verspricht dabei fortschrittlichere Kamen-Rider-Action als in bisherigen Ablegern.

Kamen Rider: Memory of Heroez für PlayStation 4 und Nintendo Switch ist das nächste Spiel der bekannten maskieren Helden. Die Veröffentlichung ist für den 29. Oktober bereits datiert. Dieser Termin gilt sicher für Japan und Asien, dazu gehören auch englische Untertitel*. Weitere Details gilt es abzuwarten.

Kamen Rider Double aus Kamen Rider: Memory of Heroez

