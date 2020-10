Prime Gaming lockt im Oktober passend mit neuen Horror-Games

Amazon und Prime Gaming haben fünf neue Gratis-Games für Oktober vorgestellt. Schon seit dem 1. Oktober können sich Prime-Abonnenten diese neuen Games ohne zusätzliche Kosten sichern. Amazon verfügt schon lange über ein solches Programm, doch es lief lange unter Radar. Nach dem Rebranding als Prime Gaming bewirbt man die Inhalte nun auch offensiver. Auf diese neuen Games könnt ihr euch freuen:

Layers of Fear

Silver Chains

Dead Age

Surf World Series

Jay and Silent Bob: Mall Brawl

Darüber hinaus sind wieder Unmengen an Loot und Items zu Valorant, Rocket Arena, Apex Legends und Co. gratis erhältlich. Bereits zuvor waren (und sind immer noch) u. a. Blazing Star, Fatal Fury Special, The King of Fighters 2000, Pulstar und insgesamt über 20 SNK-Klassiker herunterladbar.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Amazon, Prime Gaming