Die Neuerscheinungen im Oktober 2020

Wir schreiben den Oktober 2020, Zeit für die Neuerscheinungen des Monats! Wie gewohnt ein paar Tage zu spät. Mit Crash Bandicoot 4* ist schon das erste Highlight erschienen. Auch über die neue Veröffentlichung von Ys Origin dürften sich schon einige JRPG-Fans freuen. In denn nächsten Tagen folgen einige für Sammler interessante Games wie Untitled Goose Game* oder KUNAI*, die Handelsversionen erhalten.

Für die Handelsversion von Onne Chanbara Origin müsst ihr schon in die Ferne schweifen, bis nach Asien um genau zu sein. Die verschobene PS4-Handelsversion von Earth Defense Force 5* wartet auch noch. Es geht weiter mit Re-Releases und Portierungen bis zum Ende des Monats, wenn Trails of Cold Steel IV, Mad Rat Dead und The Dark Anthology: Little Hope erscheinen. Der krönende Abschluss des Monats: Pikmin 3 Deluxe*.

Welches sind eure Must-Haves in diesem Monat?

Unsere Liste der Neuerscheinungen im Oktober 2020

In unserer Releaseliste findet ihr den Ausblick auf die letzten Monate des Jahres.

Bildmaterial: Pikmin 3 Deluxe, Nintendo