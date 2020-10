Café Enchanté eröffnet am 5. November 2020 seine Pforten

Vor einem knappen Jahr berichteten wir darüber, dass die Otome-Visual-Novel Café Enchanté 2020 auch im Westen erscheinen soll. Nun ließ Publisher Aksys Games die Katze aus dem Sack und verriet, dass der Titel am 5. November 2020 für Nintendo Switch erscheinen wird. In Japan erschien der Titel bereits am 10. Oktober 2019.

Mystische Wesen aus zahlreichen Welten in Café Enchanté

In Café Enchanté folgen wir der jungen Kotone, die das Café ihres Großvaters in Tokyo erbt, welches einige Geheimnisse beherbergt. Das nach außen hin ganz gewöhnlich wirkende Café fungiert nämlich als Treffpunkt für zahlreiche Wesen aus verschiedenen mystischen Welten. So trefft ihr auf den König der Dämonen, humanoide Biester, gefallene Engel und viele mehr.

Bildmaterial: Café Enchanté, Aksys Games, Idea Factory, Design Factory / Otomate