Deutsche Verkaufscharts: NHL 21 hat keine Chance gegen FIFA und Star Wars

Die Veröffentlichung von NHL 21 lässt FIFA und Star Wars kalt. Natürlich heißt das meistverkaufte Spiel im deutschen Handel so kurz nach der Veröffentlichung weiterhin FIFA 21. Die Fußballsimulation bleibt in den PS4- und Xbox-One-Charts unschlagbar. Dahinter landet jeweils Star Wars: Squadrons. Für NHL 21 geht es in den PS4-Charts aber immerhin auf den vierten Platz hoch. In den Xbox-One-Charts sogar bis auf den dritten Platz.

Auf Nintendo Switch performt Super Mario 3D All-Stars weiter am besten, gefolgt vom Dauerbrenner Animal Crossing: New Horizons. Auf dem physischen PC-Markt dominiert Die Sims 4 vor dem Kracher Das große Big Fish Abenteuer Wimmelbild-Paket 3. Na gut.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: FIFA 21, Electronic Arts