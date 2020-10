Pokémon Schwert und Pokémon Schild: Die Schneelande der Krone ist jetzt erhältlich

The Pokémon Company und Nintendo haben heute den DLC „Die Schneelande der Krone“ veröffentlicht. Es ist der zweite große DLC des Erweiterungspass zu Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Da die Schneelande den Erweiterungspass zum Abschluss bringen werden, bietet sich natürlich auch noch eine Art „Complete Edition“ für Pokémon Schwert und Schild an. Eben diese wird es am 6. November im Handel geben.

In Die Schneelande der Krone erkunden SpielerInnen eine weitläufige, eisige Landschaft, in der Menschen in einer kleinen, eng verbundenen Gemeinschaft leben. Schon am Anfang ihres Abenteuers wird ein Mann namens Peony festlegen, dass die Spieler seine Expeditionen leiten sollen. Ihre Aufgabe ist es, dieses gefrorene Gebiet zu erforschen, darunter auch die Tiefen eines Pokémon-Nests. Während ihrer Reisen in Die Schneelande der Krone oder bei Dynamax-Abenteuern haben sie die Möglichkeit, Legendäre Pokémon zu finden – und auch zu fangen.

Darüber hinaus kündigte man für November eine weitere Folge der Kurzzeichentrickserie Pokémon: Zwielichtschwingen an. Die Folge „Zwielichtschwingen – Die Zusammenkunft der Stars“ wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon und in der Pokémon-TV-App veröffentlicht.

Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild Erweiterungspass, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak