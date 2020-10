If My Heart Had Wings erscheint physisch für Nintendo Switch

Die Partnerschaft zwischen Eastasiasoft und Play-Asia geht in die nächste Runde. Gemeinsam wird man eine physische Nintendo-Switch-Version von If My Heart Had Wings veröffentlichen, natürlich mit englischen Texten. Neben einer Standardversion gibt es auch eine Limited Edition mit einigen Extras, die streng limitiert ist. Nur 2.000 Einheiten werden produziert und ausgeliefert und ihr könnt euch ab sofort eine davon sichern. Seit 17 Uhr deutscher Zeit läuft die Vorbestellerphase.

Falls euch Kanada lieber ist als Asien, gibts alles auch bei VideoGamePlus:

Mit etwa 26 respektive 35 Euro sind die Editionen für einen fairen Preis zu haben.

Eine himmlische Geschichte…

Aoi Minase kehrt in seine Heimatstadt Kazegaura zurück. Einst besaß er Träume, doch diese wurden mit der Zeit zerschlagen. Eines Tages trifft er auf Kotori Hanabe, die an ihren Rollstuhl gefesselt ist. Sie begegnen sich auf einer Anhöhe, die von Windrädern umgeben ist, während ein weißer Gleiter durch die Lüfte segelt.

Es dauert nicht lange und die beiden beleben den Keifuu Academy’s Soaring Club wieder, der am Rande seiner Aufhebung steht. Gemeinsam wollen sie mit der Morning Glory fliegen. Doch der Wind bläst eine Phantom-Wolke über Kazegaura. Es steht euch eine Geschichte über die Jugend bevor und über Menschen, die den Himmel lieben.

Bildmaterial: If My Heart Had Wings, Eastasiasoft / MoeNovel, Pulltop