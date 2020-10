Genshin Impact ist die erfolgreichste internationale Veröffentlichung aus China

Seit dem 28. September können SpielerInnen das Open-World-Action-RPG Genshin Impact kostenlos für PCs, mobile Endgeräte und PlayStation 4 herunterladen. Wie nun bekannt wurde, war der Launch des Titels wohl ein voller Erfolg, gemessen an allen vorherigen Veröffentlichungen chinesischer Games. Bereits im Vorfeld zeichnete sich das ab, da sich außerhalb Chinas schon 5,3 Millionen Menschen auf der Webseite registrierten. Weltweit waren es über 10 Millionen.

Beliebter als Fortnite im Vergleichszeitraum

Die South China Morning Post berichtete, dass Genshin Impact bereits in den ersten Stunden nach dem Launch mit 111.000 Viewern mehr Zuschauer auf Twitch verzeichnen konnte als Fortnite im Vergleichszeitraum. Zudem kann das Spiel laut Qimai Data verbuchen, das am zweitmeisten heruntergeladene Spiel im iOS App Store in China zu sein. Genshin Impact wird hier nur von ByteDances Douyin geschlagen, der chinesischen Version von TikTok.

miHoYo-Mitbegründer Liu Wei hat bereits im Vorfeld verraten, dass das Budget für Entwicklung und Marketing von Genshin Impact bei 100 Millionen US-Dollar lag. Zum Vergleich: vorherige Titel des Studios konnten über 40 Millionen Installationen und einen Gewinn von über 760 Millionen US-Dollar verzeichnen.

Die Geschichte von Genshin Impact

In Genshin Impact spielt ihr eine mysteriöse Person, bekannt als Reisender. Nachdem ihr plötzlich von eurem Geschwisterteil getrennt wurdet, strandet ihr hilflos und ohne eure gewohnten Kräfte in einer euch unbekannten Welt. Ihr seid nun in Teyvat, einer fantastischen Welt, die von sieben Elementen durchwirkt ist. Allerdings seid ihr nicht allein. Ihr begebt euch auf eine epische Reise, um euer verlorenes Geschwisterteil zu finden und die vielen Geheimnisse dieser Welt zu lüften. Auf eurem Weg gewinnt ihr so einige treue Gefährten und macht euch aber auch mächtige Feinde, die sich euch auf eurer Suche entgegenstellen.

via Gamesindustry, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo