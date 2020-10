Genshin Impact: Free-to-play-Hit streicht über 100 Millionen US-Dollar ein

Genshin Impact ist das Spiel der Stunde. Unzählige SpielerInnen und neue Fans konnte es in den letzten Tagen gewinnen. Natürlich auch, weil es free-to-play ist. Die schöne Optik zieht viele an und weil der Start erstmal kostenlos ist, wird Genshin Impact auch schnell mal auf PS4, PCs oder Mobilgeräte heruntergeladen.

Schon nach wenigen Tagen wurde über Genshin Impact als die erfolgreichste Veröffentlichung aus China berichtet. Vor wenigen Tagen knackte allein die Version für Mobilgeräte 17 Millionen Downloads. Mit den Versionen für PS4 und PCs dürften die Zahlen noch weitaus höher liegen. Und die für das Spiel wohl ebenfalls bestens geeignete Version für Nintendo Switch folgt erst noch.

Was als „Zelda-Klon“ anfing, ist jetzt ein Mega-Hit. Das zeigt sich auch in den Erlösen. Daniel Ahmad, bekannter Analyst von Niko Partners und Experte für den chinesischen Markt, beziffert die Einnahmen von Genshin Impact auf inzwischen über 100 Millionen US-Dollar. Für sehr erfolgreiche Mobile-Games ist das aber oft nur der Anfang.

Mal sehen, wo die Reise hingeht für Genshin Impact. Habt ihr es schon ausprobiert? Und habt ihr schon Echtgeld für Genshin Impact ausgegeben?

Die Geschichte von Genshin Impact

In Genshin Impact spielt ihr eine mysteriöse Person, bekannt als Reisender. Nachdem ihr plötzlich von eurem Geschwisterteil getrennt wurdet, strandet ihr hilflos und ohne eure gewohnten Kräfte in einer euch unbekannten Welt. Ihr seid nun in Teyvat, einer fantastischen Welt, die von sieben Elementen durchwirkt ist. Allerdings seid ihr nicht allein. Ihr begebt euch auf eine epische Reise, um euer verlorenes Geschwisterteil zu finden und die vielen Geheimnisse dieser Welt zu lüften. Auf eurem Weg gewinnt ihr so einige treue Gefährten und macht euch aber auch mächtige Feinde, die sich euch auf eurer Suche entgegenstellen.

