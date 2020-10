Digimon Survive erscheint wohl nicht mehr in diesem Jahr

Bereits im Frühjahr gab es einige Irritationen zu einer Verschiebung von Digimon Survive. Offiziell gilt auch heute noch, dass das Spiel noch in diesem Jahr weltweit für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen soll. Allerdings hörte man zuletzt gar nichts mehr zum neuen Digimon-Spiel, welches eigentlich schon im letzten Jahr hätte erscheinen sollen. Es läuft offenbar ganz und gar nicht rund bei der Entwicklung.

Nun meldete sich der Produzent Kazumasa Habu zu Wort und tönte an, dass wohl bald eine weitere Verschiebung anstehen würde. Dies als Reaktion auf einen Fan, welcher sich wegen der fehlenden Neuigkeiten zum Projekt besorgt zeigte. Dabei sagte Habu, dass man die Teamstruktur und den Zeitplan überdenken würde. Sobald man intern dazu bereit sei, würde eine entsprechende Ankündigung folgen. Digimon-Fans müssen sich wohl also weiter in Geduld üben.

Die Pläne für Digimon Survive

Die Charaktere von Digimon Survive wurden von Uichi Ukumo designt, die Musik von Tomoki Miyoshi komponiert. Die Kämpfe werden in 2D ausgetragen, und zwar in einem taktischen Kampfsystem, was für die Digimon-Serie durchaus neu ist. Die Unterhaltungen finden in Visual-Novel-Optik mit 2D-Illustrationen statt.

