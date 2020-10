Deutsche Verkaufscharts: FIFA 21 holt das Triple und Super Mario wird verdrängt

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts läuft FIFA 21 noch lange nicht über die Abseitslinien. Die Fußball-Simulation holt in den deutschen Handelscharts sowohl auf PS4 als auch Xbox One erneut die Spitzenposition. Zum dritten Mal in Folge. In den PS4-Charts landet Longseller GTA V auf Rang 2 und in den Xbox-One-Rankings das Weltraumflugspiel Star Wars: Squadrons.

Ansonsten ist nicht viel passiert. In den PC-Charts zieht Die Sims 4 weiterhin einsam seine Kreise und auf Nintendo Switch übernemen Mario Kart 8 Deluxe und Ring Fit Adventure die Spitze. Die beiden Sportspiele (im weitesten Sinne) verdrängen damit immerhin Super Mario 3D All-Stars und Animal Crossing: New Horizons.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: FIFA 21, Electronic Arts