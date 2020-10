Beide Ori-Spiele könnt ihr euch jetzt als Handelsversion für Switch bestellen

Sicher habt ihr auch mitbekommen, dass Ori and the Will of the Wisps nun für Nintendo Switch erhältlich ist. Besonders glänzende Augen bekamen Sammler bei der Vorstellung der Ori Collector’s Edition, doch die hat natürlich auch ihren stolzen Preis.

Es geht aber auch eine Nummer kleiner und trotzdem haptisch. Denn beide Ori-Games bekommen nachträglich Handelsversionen für Nintendo Switch spendiert, ohne Schnickschnack, aber mit feiner Hülle und Cartridge. Diese könnt ihr euch ab sofort auch bei Amazon vorbestellen.

Beide Retail-Games erscheinen am 8. Dezember hierzulande. Digital sind beide Spiele bereits für Nintendo Switch erhältlich. Beide Ori-Spiele sind darüber hinaus natürlich auch schon für Xbox und PCs verfügbar.

Bildmaterial: Ori and the Will of the Wisps, iam8bit / Moon Studios