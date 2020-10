Pikmin 3 Deluxe: Nintendo erklärt in einem Video die Pikmin

Nintendo hat ein neues Video zu Pikmin 3 Deluxe veröffentlicht, in welchem auf humorvolle Weise die Pikmin erklärt werden. Es handelt sich dabei um das bereits bekannte japanische Video, mit deutschen Texten sind die Erklärungen nun aber noch besser verständlich. Pikmin sind Partner, Pikmin sind eure Beschützer, Pikmin haben verschiedene Persönlichkeiten! Vor allem sind sie sehr, sehr nützlich. Auch das lernt ihr aus dem Video.

Pikmin 3 Deluxe wird bereits am 30. Oktober für Nintendo Switch erscheinen. Die erweiterte Portierung reiht sich damit ein in die einst exklusiv für Nintendo Wii U veröffentlichten Spiele, die nun in verbesserter Form auch für Nintendo Switch erhältlich sind oder bald sein werden.

Neue Inhalte für Pikmin 3 Deluxe

Im Falle von Pikmin 3 wird das Spiel um „brandneue Prolog- und Epilog-Kapitel mit Olimar und Louie“ ergänzt. Außerdem soll es einen neuen Koop-Modus für zwei Spieler geben, ebenso wie einige sinnvolle neue Funktionen und Verbesserungen. Dazu zählt eine Fokus-Zielerfassung, optional einblendbare Tipps und neue Schwierigkeitsstufen. Auch die Download-Inhalte für den Missionsmodus des Originaltitels sind bereits enthalten. Das Spiel wird Fans des Originals also auch einen Mehrwert bieten.

Pikmin… was ist das nochmal?

In Pikmin (und auch in Pikmin 3) führt ihr eine kleine (und oft auch eine große) Armee von winzigen Wesen an und erkundet mit ihnen in einer Mischung aus Action und Strategie einen unwirtlichen Planeten. Wichtig für den Spielfortschritt ist es dabei, die Fähigkeiten der verschiedenen Pikmin-Arten zu verinnerlichen und sie sich zunutze zu machen. So überwindet ihr Hindernisse, findet wertvolle Gegenstände und bezwingt mächtige Kreaturen.

Was sind Pikmin?

Bildmaterial: Pikmin 3 Deluxe, Nintendo