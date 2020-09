Ori and the Will of the Wisps ist ab sofort für Nintendo Switch verfügbar

Im Rahmen des zweiten „Nintendo Direct Mini: Partner Showcase“ enthüllten die Verantwortlichen von Moon Studios, dass Ori and the Will of the Wisps, wie auch schon sein Vorgänger, für Nintendo Switch erscheint. Und ihr müsst euch nicht einmal gedulden. Das beliebte Jump’n’Run im Metroidvania-Stil ist nämlich ab sofort via Nintendo für 29,99 EUR verfügbar.

Die Ori Collector’s Edition inklusive beider Spiele

Gleichzeitig verkündete man, dass in Zusammenarbeit mit iam8bit die „Ori Collector’s Edition“ erscheinen soll. Diese enthält neben Ori and the Will of the Wisps auch den Vorgänger Ori and the Blind Forest. Die Edition schlägt mit 149,99 US-Dollar zu Buche und enthält neben den Spielen folgende Inhalte:

Physische Version von Ori and the Blind Forest

Physische Version von Ori and the Will of the Wisps

Kunstwerk im Glasmalerei-Stil

Feldführer „Die Flora und Fauna des Ori“.

Skizzenbuch Zine

Sammler-Kunstkartenset

Im Dunkeln leuchtende Stecknadel

„Digitale Download“-Karten für die Soundtracks von Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps von Komponist Gareth Coker

Im Dunkeln leuchtende Display-Box

Die Ori Collector’s Edition kann ab sofort vorbestellt werden und zum Dezember 2020 ausgeliefert werden. Solltet ihr übrigens die Xbox-One- oder PC-Version bevorzugen, gibt es keinen Grund zur Sorge. Die Collector’s Edition wird auch für die beiden alternativen Plattformen angeboten.

Ori and the Will of the Wisps im Switch-Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Ori and the Will of the Wisps, Nintendo / Moon Studios